«Все в дыму, лопаются стекла»: жильцы пятиэтажки в Севастополе рассказали, как спасались во время пожара

Пожар в пятиэтажке по улице Хрусталева в Севастополе, из-за которого выгорело полподъезда, застал людей врасплох. Ранее утро — кто-то еще спал, а кто-то собирался на работу. Огонь охватил сначала балконы, а потом перекинулся на квартиры с пятого по второй этажи. Тех, кто не смог выбраться самостоятельно, вывели спасатели. В общей сложности эвакуировали 23 человек, среди которых ребенок.
«Началось в 7 утра… Все в дыму. Стекла взрываются. Спасатели работают и стараются все потушить», — вспоминает одна из пострадавших жильцов дома по имени Ирина.
Дым от огня почувствовали и в соседнем подъезде. Те, кто уже был в курсе происходящего, звонили соседям и предупреждали об опасности.
«Мне позвонил молодой человек, сказал быстро одеваться и выходить на улицу. В подъезде чувствовался запах дыма, но не сильно», — рассказала КП-Крым девушка по имени Анна.
Паники не было, говорит Анна. Люди нервничали и уповали на пожарных. Борьба с огнем заняла почти три часа, еще какое-то время спасатели поливали обгоревшие конструкции, чтобы не дать шанса ни малейшей тлеющей вещи.
В квартире на четвертом этаже пожарные нашли обгоревшее тело пожилого мужчины. Еще одну женщину госпитализировали. Как сообщили в Следственном комитете по РК и Севастополю, 84-летний хозяин квартиры был инвалидом, и когда начался пожар, не смог выбраться из огня самостоятельно.
«Следователями следственного отдела по Ленинскому району предварительно установлено, что очаг возгорания в виде самодельного прибора обогрева находился в его квартире», — сообщили в Следкоме.
Огонь быстро распространился по балконам. Скриншот из видео МЧС России по Севастополю.
Жильцы дома недоумевают: зачем пенсионер использовал обогреватель, если в квартире включено централизованное отопление?
«Жалко мужчину, обогреватель был ни к чему, в квартире дышать нечем, жара, как в сауне», — пишут севастопольцы в соцсетях.
Точную причину пожара и гибели пожилого мужины установят следователи, они работают на месте пожара. Жильцов пострадавших квартир тем временем разместили в здании кинотеатра «Москва». Власти будут решать вопрос их дальнейшего расселения. О том, где жить, пока отключены коммуникации, думают и жильцы соседнего подъезда.
«Если в доме не будет ни газа, ни света, будем, наверное сами снимать квартиру», — поделилась мыслями Анна.
Причины и обстоятельства пожара сейчас выясняет и прокуратура. Надзорное ведомство также контролирует оказание медицинской помощи пострадавшим и условия временного размещения людей.