«Все в дыму, лопаются стекла»: жильцы пятиэтажки в Севастополе рассказали, как спасались во время пожара

Пожар в пятиэтажке по улице Хрусталева в Севастополе, из-за которого выгорело полподъезда, застал людей врасплох. Ранее утро — кто-то еще спал, а кто-то собирался на работу. Огонь охватил сначала балконы, а потом перекинулся на квартиры с пятого по второй этажи. Тех, кто не смог выбраться самостоятельно, вывели спасатели. В общей сложности эвакуировали 23 человек, среди которых ребенок.