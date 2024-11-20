Сгоревший МАЗ расплавил припаркованный Volvo в Витебске

Судебная пожарно-техническая экспертиза показала, что характер и степень термических повреждений авто указывают на то, что очаг возгорания располагался внутри кабины МАЗа. Эксперты изъяли фрагменты электропроводки с оплавлениями, характерными для короткого замыкания.