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Сгоревший МАЗ расплавил припаркованный Volvo в Витебске

Эксперты назвали причину возгорания МАЗа на парковке для фур в Витебске.

Источник: ГКСЭ

В Витебске на стоянке грузового автотранспорта ночью сгорел МАЗ и был поврежден «Вольво», судмедэксперты назвали причины, сообщили в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Витебской области.

Во время возгорания кабина МАЗа сгорела полностью, и огонь еще повредил припаркованный рядом грузовик «Вольво».

Судебная пожарно-техническая экспертиза показала, что характер и степень термических повреждений авто указывают на то, что очаг возгорания располагался внутри кабины МАЗа. Эксперты изъяли фрагменты электропроводки с оплавлениями, характерными для короткого замыкания.

— В ходе исследования оплавлений выявлены микроструктуры, образовавшиеся в результате быстрой кристаллизации вследствие электродугового процесса в условиях «вне пожара», — прокомментировали в ГКСЭ.

То есть пожар возник после короткого замыкания, когда вспыхнули горючие материалы.

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