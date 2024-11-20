Сгоревший МАЗ расплавил припаркованный Volvo в Витебске

В Витебске на стоянке грузового автотранспорта ночью сгорел МАЗ и был поврежден «Вольво», судмедэксперты назвали причины, сообщили в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Витебской области.
Во время возгорания кабина МАЗа сгорела полностью, и огонь еще повредил припаркованный рядом грузовик «Вольво».
Судебная пожарно-техническая экспертиза показала, что характер и степень термических повреждений авто указывают на то, что очаг возгорания располагался внутри кабины МАЗа. Эксперты изъяли фрагменты электропроводки с оплавлениями, характерными для короткого замыкания.
— В ходе исследования оплавлений выявлены микроструктуры, образовавшиеся в результате быстрой кристаллизации вследствие электродугового процесса в условиях «вне пожара», — прокомментировали в ГКСЭ.
То есть пожар возник после короткого замыкания, когда вспыхнули горючие материалы.