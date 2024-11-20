Ревнивец из Башкирии получил 9 лет «строгача» за попытку застрелить бывшую и ее сожителя

В Дюртюлинском районе Башкирии местный житель предстанет перед судом за покушение на убийство двух человек. Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета республики.
Все случилось в минувшем июле. Ревнивец решил убить свою бывшую и ее сожителя. Он приехал в село Маядык и выяснил у местных, где находится пара. Вооружившись ружьем, он выследил их, когда они возвращались с поля, где собирали веники для бани.
Мужчина выстрелил женщине в руку и в грудь, а потом сбил сожителя на автомобиле. Пострадавший встал и убежал за помощью. Ревнивец выстрелил вслед и по касательной попал ему в голову.
После этого злоумышленник уехал. Женщина, несмотря на ранения, смогла встать, она остановила попутный автомобиль, который отвез ее в больницу. Благодаря помощи медиков пострадавшие остались живы.
На жителя Дюртюлинского района завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух лиц». Он признал вину. Дюртюлинский районный суд назначил ему девять лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на полтора года. Приговор еще не вступил в законную силу.
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