Ревнивец из Башкирии получил 9 лет «строгача» за попытку застрелить бывшую и ее сожителя

Все случилось в минувшем июле. Ревнивец решил убить свою бывшую и ее сожителя. Он приехал в село Маядык и выяснил у местных, где находится пара. Вооружившись ружьем, он выследил их, когда они возвращались с поля, где собирали веники для бани.