Под Сморгонью пьяный сын одним ударом сломал челюсть своей матери

В Сморгони будут судить мужчину, который сломал челюсть пожилой матери. Подробности сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.
Так, прокурор Сморгонского района без заявления возбудил уголовное дело частно-публичного обвинения против ранее неоднократно судимого 39-летнего сельчанина. Мужчине инкриминируют умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения матери (ч.1 ст. 149 Уголовного кодекса Беларуси).
— Процессуальное решение принято несмотря на отсутствие заявления со стороны пострадавшей от насилия женщины, — прокомментировали в прокуратуре.
Установлено, что, будучи пьяным, 2 ноября мужчина поругался со своей 64-летней матерью и нанес ей как минимум один сильный удар рукой в область головы. В итоге у пенсионерки закрытый перелом передней медиальной стенки верхнечелюстной пазухи.
Ранее мужчину уже судили, новое преступление он совершил в период непогашенной и не снятой за предыдущее уголовно наказуемое деяние судимости.
В прокуратуре указали на повышенную опасность действий фигуранта, на что указывают характер и направленность его действий, а также малозначительный повод для конфликта и последовавший удар в область лица матери, тяжесть наступивших последствий в совокупности.
— Оставление такого поступка безнаказанным может создать условия для совершения им насильственного тяжкого или особо тяжкого преступления, что существенно затрагивает интересы государства и общества, — подчеркнули в прокуратуре.
Уголовное дело направлено на предварительное расследование.
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