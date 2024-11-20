«Более двадцати госпитализированных»: в Красноярском крае произошло второе массовое отравление школьников за сутки

По предварительным данным следствия, 20 ноября 18 учеников, один педагог и один технический работник из канской школы № 15 после обеда в школьной столовой обратились к медикам с симптомами кишечной инфекции. У них была рвота, диарея и повышенная температура. Возраст пострадавших школьников — от 8 до 13 лет.