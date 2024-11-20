«Более двадцати госпитализированных»: в Красноярском крае произошло второе массовое отравление школьников за сутки

В Красноярском крае произошло второе массовое отравление школьников. На этот раз всё случилось в Канске. Подробностями поделилась в краевой прокуратуре и следкоме.
По предварительным данным следствия, 20 ноября 18 учеников, один педагог и один технический работник из канской школы № 15 после обеда в школьной столовой обратились к медикам с симптомами кишечной инфекции. У них была рвота, диарея и повышенная температура. Возраст пострадавших школьников — от 8 до 13 лет.
Однако вскоре число пострадавших выросло. Некоторые попали в больницы на «скорой», кого-то привезли родители. Как поделились в СК, школьникам выставлен предварительный диагноз — острая кишечная инфекция неясной этиологии. На данный момент известно о 25 отравившихся, 21 из которых госпитализирован.
Сейчас в учреждении проводится прокурорская проверка. Специалисты Роспотребнадзора направили на исследования необходимые пробы, а администрация школы дезинфицирует помещения.
Следователи поделились видео осмотра пищеблока школы. Судя по кадрам, в помещении относительно чисто, но есть вопросы к хранению продуктов. Так, яйца почему-то находятся не в холодильнике. А в морозильной камере лежит какой-то строительный мусор.
Известно, что продукты в школу поставлял предприниматель, а готовили завтраки и обеды повара. СК завёл уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни. Что именно ели пострадавшие — неизвестно.
Как «КП-Красноярск» рассказали в администрации Канска, учащихся школы № 15 перевели на дистанционное обучение.
Отметим, что подобное происшествие случилось в красноярской школе № 76 19 ноября. Дети поели в столовой макароны с сыром. После трапезы десятки детей почувствовали недомогание: болели животы, появились рвота и диарея.к медикам обратились 23 школьника. Из них двух госпитализировали, остальные лечатся дома. У всех детей признаки кишечной инфекции.