На трассе Уфа-Оренбург столкнулись две легковушки и грузовая «ГАЗель»

Вчера вечером на федеральной трассе Уфа-Оренбург (Р-240) произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей (Ford C-Max и Kia Mockup) и грузовой «ГАЗели». Авария случилась на 226-м километре трассы, недалеко от Тоцкого сельсовета. Об этом сообщает Госкомитет РБ по ЧС.