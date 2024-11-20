На трассе Уфа-Оренбург столкнулись две легковушки и грузовая «ГАЗель»

Вчера вечером на федеральной трассе Уфа-Оренбург (Р-240) произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей (Ford C-Max и Kia Mockup) и грузовой «ГАЗели». Авария случилась на 226-м километре трассы, недалеко от Тоцкого сельсовета. Об этом сообщает Госкомитет РБ по ЧС.
По предварительным данным, в результате столкновения пострадало двое мужчин, находившихся в Ford C-Max и Kia Mockup. Спасатели Госкомитета РБ по ЧС оперативно прибыли на место происшествия, отключили аккумуляторы поврежденных машин и извлекли пострадавших. Оба мужчины госпитализированы для оказания необходимой медицинской помощи.
Причина и обстоятельства аварии в настоящее время устанавливаются.