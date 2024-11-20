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UFA1: служебный Mercedes главы Башкирии осенью получил 39 штрафов ГИБДД

ГИБДД выписала 39 штрафов на служебный Mercedes главы Башкирии Радия Хабирова в период с 20 сентября по 11 ноября, подсчитал портал UFA1.

Источник: РИА "Новости"

Из 39 штрафов 28 были за превышение скорости на 20−40 км/ч, остальные 11 — за повторные превышения на 40−60 км/ч. Сумма штрафов составила 29 250 ₽.

Водитель служебной машины главы региона нарушал правила дорожного движения в День республики, а также в дни заседания президиума Совета судей России, Кубка России по греко-римской борьбе, проведения энергетического форума и другие дни, отметило издание.

Журналисты также напомнили о летнем рекорде чиновника: в июле ГИБДД выписала служебному Mercedes Хабирова 35 штрафов за один день.

Радий Хабиров во второй раз занял пост главы Башкирии в сентябре. Возглавлять республику ему предстоит следующие пять лет.

РБК обратился за комментарием в ГУ МВД по Республике Башкортостан и пресс-службу правительства региона.

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