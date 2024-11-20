В Красноярском крае произошло второе массовое отравление школьников

Ранее в Красноярске произошло массовое отравление в школе № 76. Во вторник в медицинские учреждения были доставлены несколько учеников красноярской школы с признаками кишечной инфекции. При обращении в медицинские учреждения заболевшим был поставлен предварительный диагноз — ротавирусная инфекция. Всего в медучреждение обратились 23 ребенка, двух из них госпитализировали. Один ребенок уже выписан, в стационаре остаётся одна ученица. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.