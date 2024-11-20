В Красноярском крае произошло второе массовое отравление школьников

По данным ведомства, в среду в местные медицинские учреждения обратились 18 учеников, один учитель и один технический работник с симптомами кишечной инфекции. Из них 10 детей госпитализированы в стационар. Сейчас в школе организована прокурорская проверка совместно со специалистами управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Отобраны и направлены на лабораторные исследования необходимые пробы в пищевом блоке.
«Прокуратура организовала проверку в связи с заболеванием кишечной инфекцией учеников школы № 15 в Канске… Следственный орган возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья», — говорится в сообщении.
Администрация учебного заведения, по данным прокуратуры, проводит работы по дезинфекции помещений. Известно, что школа самостоятельно готовила блюда из поставленных индивидуальным предпринимателем продуктов.
Ранее в Красноярске произошло массовое отравление в школе № 76. Во вторник в медицинские учреждения были доставлены несколько учеников красноярской школы с признаками кишечной инфекции. При обращении в медицинские учреждения заболевшим был поставлен предварительный диагноз — ротавирусная инфекция. Всего в медучреждение обратились 23 ребенка, двух из них госпитализировали. Один ребенок уже выписан, в стационаре остаётся одна ученица. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.