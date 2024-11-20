На востоке Казахстана стало опасно ходить в горы

В Министерстве по ЧС РК сообщили, что в Восточном Казахстане находится 325 лавиносборов, 93 км автодорог попадают в зону воздействия снежных лавин, а также туристические и лыжные базы, с количеством отдыхающих в праздничные и выходные дни более 3 тысяч человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.