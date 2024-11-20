SANA сообщило об израильских ударах по Пальмире

Израильские ВС нанесли удары по сирийскому городу Пальмира (провинция Хомс), передает сирийское госагентство SANA. По данным корреспондента SANA, обстрелам подверглись жилые строения, а также промышленная зона города.
Источник «РИА Новости» уточняет, что удар был нанесен по опорным пунктам «союзных сирийской армии сил» в пустыне возле Пальмиры. Как рассказал агентству глава больницы Пальмиры Валид Ауда, вследствие удара в больницу Пальмиры поступило большое количество убитых и раненых.
В мае 2015 года Пальмира была захвачена «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация), множество памятников в нем были разрушены или разграблены. Спустя год сирийская армия при поддержке российских ВКС освободила Пальмиру, однако в конце 2016-го боевики вновь захватили город. Его удалось окончательно взять под контроль только в марте 2017 года.
После начала войны Израиля и ХАМАС власти Сирии одними из первых выступили с поддержкой действий палестинского движения. Одновременно с этим интенсивность приграничных обстрелов возросла, а армия Израиля уже несколько раз бомбила сирийские аэропорты в Алеппо и Дамаске.
Российский МИД называл удары грубым нарушением суверенитета Сирии, предупредив, что подобные действия могут привести к вооруженной эскалации в регионе.