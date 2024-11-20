SANA сообщило об израильских ударах по Пальмире

В мае 2015 года Пальмира была захвачена «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация), множество памятников в нем были разрушены или разграблены. Спустя год сирийская армия при поддержке российских ВКС освободила Пальмиру, однако в конце 2016-го боевики вновь захватили город. Его удалось окончательно взять под контроль только в марте 2017 года.