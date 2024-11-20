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Пожар площадью 100 «квадратов» потушили в частном доме в Сочи

В Сочи загорелась мансарда двухэтажного частного дома.

Источник: Комсомольская правда

Днем 20 ноября на улице Ивановской в Адлерском районе Сочи вспыхнул пожар. Сообщение о возгорании поступило диспетчеру в 12:47.

На место отправились подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона. Выяснилось, что огонь охватил 100 квадратных метров двухэтажного частного дома.

По информации пресс-службы МЧС России по Краснодарскому краю, в 13:08 пожар удалось локализовать, в 13:17 ликвидировать открытое горение, а в 13:25 ликвидировать последствия пожара.

В тушении огня были задействованы 11 человек и три единицы техники.

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