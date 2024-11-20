В Крыму загорелась крыша строящегося детского сада

Спасатели прибыли на место происшествия и выяснили, что на крыше произошло возгорание пеноплекса. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. В 14:20 пожар удалось локализовать, а в 14:22 — полностью ликвидировать открытое горение. На месте происшествия работают 16 человек и 4 единицы техники.