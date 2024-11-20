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В Крыму загорелась крыша строящегося детского сада

В недостроенном сакском садике загорелась кровля.

Источник: Комсомольская правда

В городе Саки произошел пожар на крыше строящегося здания. По сообщению главного управления МЧС России по Республике Крым, открытое пламя уже потушено.

Спасатели прибыли на место происшествия и выяснили, что на крыше произошло возгорание пеноплекса. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. В 14:20 пожар удалось локализовать, а в 14:22 — полностью ликвидировать открытое горение. На месте происшествия работают 16 человек и 4 единицы техники.

По словам очевидцев, пожар произошел в строящемся детском саду «Светлячок».

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