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Обыски на польском ТВ идут из-за махинаций на признанном экстремистским в Беларуси канале

Обыски на ТВ Польши идут из-за трат признанного экстремистским в Беларуси канала.

Источник: Комсомольская правда

Проходят обыски на телевидении в Польше из-за махинаций на признанном экстремистским в Беларуси телеканале, передает БелТА.

Сообщается, что в здании польского телевидения TVP в Варшаве 20 ноября проводят обыски сотрудники Центрального антикоррупционного бюро (ЦАБ). Появление оперативников на ТВ Польши связано с расследованием злоупотреблений на признанном в Беларуси экстремистским телеканале «Белсат», чьи информресурсы также признаны в республике экстремистскими.

Польская Gazeta Wyborcza, рассказала, что в деле фигурируют многомиллионные злоупотребления, касающиеся оплаты ИТ-услуг станции, транслирующей программу, поддерживающую оппозицию. В статье говорится, что с внешней компанией, которая эксплуатирует серверы, были заключены контракты, которые оказались крайне невыгодными для общественного вещателя и привели к огромным убыткам.

Издание также со ссылкой на инсайдерскую информацию рассказало, что сотрудники ЦАБ проводят обыски не только в офисе, но и в квартире экс-главы телеканала Агнешки Ромашевской-Гузы.

Тем временем ОНТ раскроет в эфире, кто планирует военное вторжение в Беларусь.