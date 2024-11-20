Обыски на польском ТВ идут из-за махинаций на признанном экстремистским в Беларуси канале

Польская Gazeta Wyborcza, рассказала, что в деле фигурируют многомиллионные злоупотребления, касающиеся оплаты ИТ-услуг станции, транслирующей программу, поддерживающую оппозицию. В статье говорится, что с внешней компанией, которая эксплуатирует серверы, были заключены контракты, которые оказались крайне невыгодными для общественного вещателя и привели к огромным убыткам.