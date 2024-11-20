Обыски на польском ТВ идут из-за махинаций на признанном экстремистским в Беларуси канале

Проходят обыски на телевидении в Польше из-за махинаций на признанном экстремистским в Беларуси телеканале, передает БелТА.
Сообщается, что в здании польского телевидения TVP в Варшаве 20 ноября проводят обыски сотрудники Центрального антикоррупционного бюро (ЦАБ). Появление оперативников на ТВ Польши связано с расследованием злоупотреблений на признанном в Беларуси экстремистским телеканале «Белсат», чьи информресурсы также признаны в республике экстремистскими.
Польская Gazeta Wyborcza, рассказала, что в деле фигурируют многомиллионные злоупотребления, касающиеся оплаты ИТ-услуг станции, транслирующей программу, поддерживающую оппозицию. В статье говорится, что с внешней компанией, которая эксплуатирует серверы, были заключены контракты, которые оказались крайне невыгодными для общественного вещателя и привели к огромным убыткам.
Издание также со ссылкой на инсайдерскую информацию рассказало, что сотрудники ЦАБ проводят обыски не только в офисе, но и в квартире экс-главы телеканала Агнешки Ромашевской-Гузы.
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