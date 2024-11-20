Задушил, изрезал лицо и выкинул тело: вынесен приговор по делу о жестоком убийстве женщины

Отметим, что по этому преступлению в сентябре 2024 года вынесли приговор диспетчеру 112. Тогда стало известно, что когда убийца напал на женщину, она сумела позвонить на 112 и крикнуть, что ее убивают. Но ее слова проигнорировали. Диспетчера в итоге приговорили к двум годам лишения свободы. Из приговора стало известно, что потерпевшая 9 июня 2024 года поехала продавать машину, но домой не вернулась.