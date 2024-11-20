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Уральскую гадалку обманули на миллионы рублей: появились подробности дела

Мошенник убедил женщину в необходимости вложиться в приобретение криптовалюты, сообщили уральские следователи.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Мужчина держит в руках пачку денег
Источник: Shutterstock

Экстрасенс из Екатеринбурга стала жертвой обманщика, выманившего у нее более двух миллионов рублей. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на собственный источник.

Представившийся Никитой Громовым мужчина написал гадалке в мессенджере и попросил научить его эзотерическому мастерству. Женщина охотно согласилась, рассчитывая, что получит определенное вознаграждение за преподавание астрологии и других магических дисциплин.

Завязав общение с эзотериком, мошенник смог втереться к ней в доверие. Затем он рассказал женщине, что занимается торговлей криптовалютой. Злоумышленник назвал это дело очень выгодным в финансовом отношении. Экстрасенс заинтересовалась возможностью получения дополнительного дохода и перевела на указанный счет «биржи» 2 млн 60 тысяч рублей из своих личных накоплений.

Первое время мошенник уверял жертву, что деньги проверяет администрация «биржи». Затем он пропал и удалил всю свою переписку с женщиной. Обманутая гадалка была вынуждена обратиться за помощью в правоохранительные органы, после чего полицейские возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».