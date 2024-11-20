Уральскую гадалку обманули на миллионы рублей: появились подробности дела

Завязав общение с эзотериком, мошенник смог втереться к ней в доверие. Затем он рассказал женщине, что занимается торговлей криптовалютой. Злоумышленник назвал это дело очень выгодным в финансовом отношении. Экстрасенс заинтересовалась возможностью получения дополнительного дохода и перевела на указанный счет «биржи» 2 млн 60 тысяч рублей из своих личных накоплений.