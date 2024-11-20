Во Владимире завели дело после сообщений об агрессивных мужчинах с палками

Видео привлекло внимание и УМВД по региону, которое организовало проверку. Как сообщило ведомство, запись, «на которой группа молодых людей держит в руках палки и ведет себя агрессивно», выявлена в ходе мониторинга СМИ и интернета. По предварительным данным, инцидент произошел во Владимире. Ранее сообщений о данном факте в органы внутренних дел не поступало.