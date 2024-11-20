Россиянка залезла в тумбочку, чтобы спрятаться от судебных приставов

Местную жительницу привлекли к уголовной ответственности за неуплату алиментов, суд назначил ей наказание в виде 9 месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы в доход государства 10% ежемесячно. Она нарушила распоряжение суда, в связи с чем ее лишили свободы на три месяца и отправили в колонию-поселение. Женщина должна была явиться туда самостоятельно, но проигнорировала и это требование. После этого гражданку объявили в розыск, однако долго скрываться у нее не получилось.