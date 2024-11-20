Школьник голыми руками остановил катившийся по улице трехтонный фургон

Когда школьник играл в мяч во дворе своего дома, он увидел, как автомобиль их соседей медленно движется без водителя. Хантер за считанные секунды бросился за фургоном и смог остановить его, предотвратив столкновение с припаркованными машинами.
— Я думал о том, как расстроятся хозяева. Люди говорят, что я бесстрашен, но я был довольно напуган. Я удивлен, что смог это сделать, — рассказал школьник.
Владельцы фургона были так впечатлены смелостью Хантера, что решили отблагодарить его, подарив ему супергеройский плащ, написал Daily Mail.
Героический поступок также совершили российские школьники во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в марте этого года. 14-летний Артем Донсков из Волгограда работал в заведении несколько месяцев. Когда люди, услышав выстрели, побежали в тупик, он вместе с коллегой вывели их и сопровождали до эвакуационного выхода.
Водитель КамАЗа смог в последний момент руками остановить многотонный грузовик, который ехал на припаркованные автомобили, среди который был дорогой спорткар.