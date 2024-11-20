Школьник голыми руками остановил катившийся по улице трехтонный фургон

Героический поступок также совершили российские школьники во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в марте этого года. 14-летний Артем Донсков из Волгограда работал в заведении несколько месяцев. Когда люди, услышав выстрели, побежали в тупик, он вместе с коллегой вывели их и сопровождали до эвакуационного выхода.