В Ростовской области мужчины выловили рыбу на сумму больше миллиона рублей

В Ростовской области рыбаки выловили несколько десятков особей судака и пиленгаса. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по региону. Инцидент произошел в хуторе Веселый Неклиновского района.
Горе-рыбаков сотрудники управления обнаружили на береговой полосе Таганрогского залива Азовского моря. У мужчин изъяли транспортное средство и всю выловленную рыбу. Сумма ущерба составила больше миллиона рублей.
— По данному факту Пограничным управлением ФСБ России по Ростовской области проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — уточнили в ведомстве.
Напомним, в Ростове, в одном из магазинов техники, сотрудники таможни провели проверку. Правоохранители обнаружили порядка 600 предметов контрабанды.