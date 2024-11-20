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В Ростовской области мужчины выловили рыбу на сумму больше миллиона рублей

Под Таганрогом горе-рыбаки незаконно выловили порядка 30 экземпляров судака и пиленгаса.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области рыбаки выловили несколько десятков особей судака и пиленгаса. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по региону. Инцидент произошел в хуторе Веселый Неклиновского района.

Горе-рыбаков сотрудники управления обнаружили на береговой полосе Таганрогского залива Азовского моря. У мужчин изъяли транспортное средство и всю выловленную рыбу. Сумма ущерба составила больше миллиона рублей.

— По данному факту Пограничным управлением ФСБ России по Ростовской области проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — уточнили в ведомстве.

Напомним, в Ростове, в одном из магазинов техники, сотрудники таможни провели проверку. Правоохранители обнаружили порядка 600 предметов контрабанды.