Стало известно, кто ответит за нападение бездомной собаки на девочку в Иркутске

Администрация Иркутска должна выплатить компенсацию несовершеннолетней девочке, пострадавшей в результате нападения бездомной собаки. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Как уточнили в надзорном ведомстве, в июле 2023 года животное напало на 9-летнюю девочку в подъезде дома и укусило ее. После этого в прокуратуру обратилась мать потерпевшей. После проведенной проверки ведомство направило в суд иск о взыскании компенсации морального вреда. Ответчиком выступили органы местного самоуправления.
В соответствии с решением Кировского районного суда города Иркутска, в пользу пострадавшей девочки с городской администрации взыскали 30 тысяч рублей. Прокуратура проконтролирует поступление денежных средств на счет законного представителя ребенка.
Устоявшаяся судебная практика показывает, что именно муниципалитеты делают ответственными за нападения безнадзорных животных на людей. Например, в Екатеринбурге суд обязал городскую администрацию выплатить 120 тысяч рублей пострадавшей от стаи собак женщине. В Хабаровске за укус бродячей собаки мэрии придется выплатить пострадавшему ребенку 100 тысяч рублей.