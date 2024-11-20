Стало известно, кто ответит за нападение бездомной собаки на девочку в Иркутске

Как уточнили в надзорном ведомстве, в июле 2023 года животное напало на 9-летнюю девочку в подъезде дома и укусило ее. После этого в прокуратуру обратилась мать потерпевшей. После проведенной проверки ведомство направило в суд иск о взыскании компенсации морального вреда. Ответчиком выступили органы местного самоуправления.