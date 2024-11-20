«Вы выиграли квартиру». Белоруска попалась на уловку мошенников с трейдингом и квартирой и пошла в милицию

Чтобы проверить, что платформа для заработка является реальной, белоруска зачислила 10 тысяч долларов. Сумма сразу же отобразилась на балансе, а гродненка тут же будто бы заработала 12 белорусских рублей, которые ей удалось вывести на личную карту. И тут гродненка решила, что все легально, и что она сможет заработать. Поэтому она начала систематически переводить свои сбережения на указанные злоумышленником счета. Спустя пару месяцев на ее балансе была сумма в 12 тысяч долларов.