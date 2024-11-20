«Вы выиграли квартиру». Белоруска попалась на уловку мошенников с трейдингом и квартирой и пошла в милицию

Жительница Гродно поверила, что выиграла квартиру, но пришлось идти в милицию, рассказали в управлении Следственного комитета по Гродненской области.
Так, в апреле 46-летняя белоруска в интернете наткнулась на объявление о якобы дополнительном заработке. Перейдя по ссылке, женщина оставила свой номер телефона, и уже через пару часов ей в Телеграме позвонил мошенник. Мужчина представился куратором и предложил заработать на трейдинге. Гродненку предложение смутило, и она сказала, что подумает. Но аферисты оказались настойчивыми, они вновь позвонили уже через пару дней. Куратор уговаривал жертву, говорил, что женщине ничего не придется делать, только сделать денежный взнос, а потом выполнять указания «наставников».
Чтобы проверить, что платформа для заработка является реальной, белоруска зачислила 10 тысяч долларов. Сумма сразу же отобразилась на балансе, а гродненка тут же будто бы заработала 12 белорусских рублей, которые ей удалось вывести на личную карту. И тут гродненка решила, что все легально, и что она сможет заработать. Поэтому она начала систематически переводить свои сбережения на указанные злоумышленником счета. Спустя пару месяцев на ее балансе была сумма в 12 тысяч долларов.
В то же время мошенники поняли, что белоруска у них «на крючке», и решили провернуть с ней и другую аферу. Женщине сказали, что на платформе будто бы проводится розыгрыш квартиры, но только среди участников, чей баланс превышает 20 тысяч долларов. Тогда гродненка оформила кредит на 15 тысяч белорусских рублей и тоже перевела их на мошеннический банковский счет.
Прошло время и потерпевшей сказали, что именно она выиграла квартиру, но еще сможет вывести средства со счета, если заплатит «налог», а также «страховку» и иные полагающиеся «выплаты».
В течение четырех месяцев жительница Гродно перевела на различные подконтрольные счета злоумышленников свыше 55 тысяч белорусских рублей. Пока не поняла, что стала жертвой мошенников и не пошла в милицию.
Расследуется уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч.4 ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси).
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