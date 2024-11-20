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Россиянка с двумя детьми обокрала пункт выдачи заказов маркетплейса и попалась

В Кирове задержали местную жительницу с двумя детьми, обокравшую пункт выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса на 100 тысяч рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

По данным канала, ночью женщина с двумя школьниками взломала дверь пункта выдачи. С помощью фонариков они обследовали полки с заказами и, найдя нужные, взяли их, сложили в пакет и покинули место преступления. Полицейские установили личность злоумышленницы благодаря камерам видеонаблюдения. Силовики обнаружили и изъяли у нее похищенное.

В отношении нее возбуждено уголовное дело. Сейчас ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Кроме того, оперативники проверяют факт вовлечения ею в преступление несовершеннолетних школьников.

Ранее сообщалось, что в Иркутске полицейские задержали подозреваемых в краже спиртного из алкомаркета. Один из них изображал зомби, чтобы его друзья украли алкоголь.