Россиянка с двумя детьми обокрала пункт выдачи заказов маркетплейса и попалась

По данным канала, ночью женщина с двумя школьниками взломала дверь пункта выдачи. С помощью фонариков они обследовали полки с заказами и, найдя нужные, взяли их, сложили в пакет и покинули место преступления. Полицейские установили личность злоумышленницы благодаря камерам видеонаблюдения. Силовики обнаружили и изъяли у нее похищенное.