Смерть четверых детей в Астане: акима спросили о помощи семьям

«Вопрос будет рассмотрен — мы найдем решение. Второй семье временно предоставили общежитие, и в дальнейшем мы будем дополнительно работать с этой семьей. В настоящее время их жилищные проблемы решаются. Сгоревший дом был коттеджем, в котором проживали две семьи на условиях аренды», — сообщил Женис Касымбек.