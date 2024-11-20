Смерть четверых детей в Астане: акима спросили о помощи семьям

«Вопрос будет рассмотрен — мы найдем решение. Второй семье временно предоставили общежитие, и в дальнейшем мы будем дополнительно работать с этой семьей. В настоящее время их жилищные проблемы решаются. Сгоревший дом был коттеджем, в котором проживали две семьи на условиях аренды», — сообщил Женис Касымбек.
Напомним, что о гибели четырех детей при пожаре в Астане стало известно на прошлой неделе — в частном двухэтажном доме рано утром произошло возгорание кровли с обрушением. Погибшие были 2011, 2015, 2021 и 2022 годов рождения.
В столичном акимате сообщили, что двум семьям оказывается психологическая помощь. Им также будет оказана материальная, жилищная и другая необходимая помощь. По факту пожара в связи с нарушением требований пожарной безопасности, которое привело к гибели детей, отделом дознания ДЧС Астаны было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 292 УК РК.