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В Вене после возгорания закрыли пять станций метро

Пять станций метро закрыли на несколько дней на линии U1 метрополитена после возгорания спецпоезда без пассажиров. Об этом 20 ноября сообщила транспортная компания Wiener Linien, которая управляет метро столицы Австрии.

Источник: РИА "Новости"

«Сотрудники Wiener Linien делают всё, что могут, чтобы восстановить движение как можно быстрее. Проверка систем и ремонт неисправностей займет время, поэтому время устранения сбоя пока нельзя предсказать. Мы предполагаем, что участок U1 будет закрыт еще несколько дней», — говорится в сообщении компании на ее сайте.

Там добавили, что возгорание спецпоезда, в котором не было пассажиров, произошло накануне вечером. Причина пожара неизвестна, идут работы по удалению пострадавшего поезда с путей и проверка рельсов, проводки и других элементов инфраструктуры линии. Поврежденный участок U1 находится под центром Вены, а северный и южный участки ветки продолжают перевозить пассажиров. Wiener Linien попросила жителей Вены пользоваться метро только для необходимых поездок, пока пять станций не будут открыты.

Ранее, 31 октября, на станции Neukölln в метро Берлина неизвестный мужчина, убегая от полицейских, бросил свою сумку. Правоохранители позже нашли в ней взрывчатку в бутылке. Немецким саперам пришлось взорвать опасное вещество в специально подготовленном месте. Полиция приступила к поиску подозреваемого.

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