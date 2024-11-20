В Вене после возгорания закрыли пять станций метро

«Сотрудники Wiener Linien делают всё, что могут, чтобы восстановить движение как можно быстрее. Проверка систем и ремонт неисправностей займет время, поэтому время устранения сбоя пока нельзя предсказать. Мы предполагаем, что участок U1 будет закрыт еще несколько дней», — говорится в сообщении компании на ее сайте.