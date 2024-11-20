В Вене после возгорания закрыли пять станций метро

«Сотрудники Wiener Linien делают всё, что могут, чтобы восстановить движение как можно быстрее. Проверка систем и ремонт неисправностей займет время, поэтому время устранения сбоя пока нельзя предсказать. Мы предполагаем, что участок U1 будет закрыт еще несколько дней», — говорится в сообщении компании на ее сайте.
Там добавили, что возгорание спецпоезда, в котором не было пассажиров, произошло накануне вечером. Причина пожара неизвестна, идут работы по удалению пострадавшего поезда с путей и проверка рельсов, проводки и других элементов инфраструктуры линии. Поврежденный участок U1 находится под центром Вены, а северный и южный участки ветки продолжают перевозить пассажиров. Wiener Linien попросила жителей Вены пользоваться метро только для необходимых поездок, пока пять станций не будут открыты.
Ранее, 31 октября, на станции Neukölln в метро Берлина неизвестный мужчина, убегая от полицейских, бросил свою сумку. Правоохранители позже нашли в ней взрывчатку в бутылке. Немецким саперам пришлось взорвать опасное вещество в специально подготовленном месте. Полиция приступила к поиску подозреваемого.