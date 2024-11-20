За минувшие сутки в Ростовской области сгорели три гаража

Еще один аналогичный случай произошел на улице Коровкина в Ростове-на-Дону. Там причиной пожара стало короткое замыкание проводки. Огонь с гаража перекинулся на кровлю частного дома. Очевидцы, увидев огонь, сразу же вызвали спасателей. Полностью потушить огонь удалось за несколько минут.