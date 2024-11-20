За минувшие сутки в Ростовской области сгорели три гаража

В Ростовской области за минувшие сутки произошел пожар в трех гаражах. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
Так, в Аксае ЧП произошло в гаражном кооперативе на улице Пороховой балки. Предварительной причиной пожара стало нарушение правил пользования бытовой печи. Огнем было охвачено порядка 15 квадратных метров. Пожарные оперативно потушили пламя, не дав огню распространиться дальше.
Еще один аналогичный случай произошел на улице Коровкина в Ростове-на-Дону. Там причиной пожара стало короткое замыкание проводки. Огонь с гаража перекинулся на кровлю частного дома. Очевидцы, увидев огонь, сразу же вызвали спасателей. Полностью потушить огонь удалось за несколько минут.
Третье ЧП произошло в хуторе Старая Станица. Там пожар в гараже произошел из-за оставленного без присмотра электрического обогревателя. Огонь уничтожил практически все строение. К счастью, во всех случаях обошлось без пострадавших.