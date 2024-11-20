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В Омске водитель такси пьяным сел за руль

Источник: Комсомольская правда

В Омске накануне задержали водителя в состоянии алкогольного опьянения. Как рассказали в УГИБДД России по Омской области, водитель врезался в КАМАЗ, который занимался уборкой дороги.

ДТП произошло накануне в районе 23 часов по улице Суворова со стороны улицы Енисейской. Водитель, который управлял автомобилем — такси по данным полиции вез своего знакомого, а не пассажира по вызову. В состоянии алкогольного опьянения он не заметил предупреждающие знаки.

В аварии пострадали водитель «Киа Рио» и его пассажир. Они оба попали в больницу. Причины аварии выясняются.