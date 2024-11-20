В Омске водитель такси пьяным сел за руль

ДТП произошло накануне в районе 23 часов по улице Суворова со стороны улицы Енисейской. Водитель, который управлял автомобилем — такси по данным полиции вез своего знакомого, а не пассажира по вызову. В состоянии алкогольного опьянения он не заметил предупреждающие знаки.