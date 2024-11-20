«Каша, лепёшки, самса и какао»: стало известно меню, после которого в Красноярском крае отравились более 20 человек

Стало известно меню канской школьной столовой, после обеда в которой отравились более 20 детей. Об этом рассказали ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Напомним, 20 ноября в Канске к врачам с жалобами на высокую температуру, рвоту и диарею обратились более 20 учеников. Известно о 25 отравившихся с предварительным диагнозом «острая кишечная инфекция неясной этиологии», из них 21 человек госпитализирован. По данным следствия, накануне дети питались в столовой местной школы № 15.
Вечером того же дня Следственный комитет опубликовал фотографию меню школьной столовой на 19 ноября. Что именно было причиной массового отравления — покажет экспертиза. Следователи устанавливают точное число пострадавших.
Также было заведено уголовное дело по статье предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.