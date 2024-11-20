Суд сформировал коллегию присяжных по делу об убийстве аниматоров

Ранее мы сообщали, преступление произошло 28 апреля 2023 года. В тот день по пути с работы аниматоры Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко встретили троих мужчин. Те обещали «помочь» им с пробитым колесом. В итоге пару убили, тела спрятали на расстоянии около 100 км друг от друга, а их машину сожгли. Вскоре подозреваемых задержали.