Суд сформировал коллегию присяжных по делу об убийстве аниматоров

Ранее сообщалось, что дело по обвинению будет слушаться с участием присяжных заседателей. Краснодарский краевой суд пригласил кандидатов для отбора в коллегию путем случайной выборки. Стороны уголовного дела получили списки явившихся в судебное заседание кандидатов.
Формирование коллегии присяжных осуществлялось в закрытом судебном заседании.
В настоящее время коллегия полностью сформирована и готова приступить к рассмотрению дела по существу.
Ранее мы сообщали, преступление произошло 28 апреля 2023 года. В тот день по пути с работы аниматоры Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко встретили троих мужчин. Те обещали «помочь» им с пробитым колесом. В итоге пару убили, тела спрятали на расстоянии около 100 км друг от друга, а их машину сожгли. Вскоре подозреваемых задержали.