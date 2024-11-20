Трентон
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд сформировал коллегию присяжных по делу об убийстве аниматоров

Суд сформировал коллегию присяжных по делу об убийстве аниматоров, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что дело по обвинению будет слушаться с участием присяжных заседателей. Краснодарский краевой суд пригласил кандидатов для отбора в коллегию путем случайной выборки. Стороны уголовного дела получили списки явившихся в судебное заседание кандидатов.

Формирование коллегии присяжных осуществлялось в закрытом судебном заседании.

В настоящее время коллегия полностью сформирована и готова приступить к рассмотрению дела по существу.

Ранее мы сообщали, преступление произошло 28 апреля 2023 года. В тот день по пути с работы аниматоры Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко встретили троих мужчин. Те обещали «помочь» им с пробитым колесом. В итоге пару убили, тела спрятали на расстоянии около 100 км друг от друга, а их машину сожгли. Вскоре подозреваемых задержали.