Самолет «Уральских авиалиний» экстренно приземлился из-за дебошира

Самолет «Уральских авиалиний», выполняющий рейс из Екатеринбурга в Читу экстренно приземлился в Улан-Удэ из-за дебошира. Как сообщили в пресс-службе перевозчика, пассажир угрожал расправой экипажу и их семьям. По прибытию в аэропорт хулигана забрал наряд полиции.
— Пассажир начал драку с соседними пассажирами, сломал столик, пытался отломать станцию бортпроводника. Был обездвижен с помощью спецсредств, находившихся на борту, с помощью других пассажиров. Напугал всех пассажиров, — сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе «Уральских авиалиний».
На момент публикации получить комментарий в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД на транспорте не удалось.