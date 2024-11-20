Самолет «Уральских авиалиний» экстренно приземлился из-за дебошира

Самолет «Уральских авиалиний», выполняющий рейс из Екатеринбурга в Читу экстренно приземлился в Улан-Удэ из-за дебошира. Как сообщили в пресс-службе перевозчика, пассажир угрожал расправой экипажу и их семьям. По прибытию в аэропорт хулигана забрал наряд полиции.