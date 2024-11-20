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Самолет «Уральских авиалиний» экстренно приземлился из-за дебошира

Он угрожал пассажирам и экипажу.

Источник: Комсомольская правда

Самолет «Уральских авиалиний», выполняющий рейс из Екатеринбурга в Читу экстренно приземлился в Улан-Удэ из-за дебошира. Как сообщили в пресс-службе перевозчика, пассажир угрожал расправой экипажу и их семьям. По прибытию в аэропорт хулигана забрал наряд полиции.

— Пассажир начал драку с соседними пассажирами, сломал столик, пытался отломать станцию бортпроводника. Был обездвижен с помощью спецсредств, находившихся на борту, с помощью других пассажиров. Напугал всех пассажиров, — сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе «Уральских авиалиний».

На момент публикации получить комментарий в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД на транспорте не удалось.