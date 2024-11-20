Cпортсмен-силовик осужден в Челябинске за контрабанду тестостерона и анаболического стероида

Речь идет про 21-летнего местного жителя, увлекающегося тяжелой атлетикой.
Ленинский райсуд признал фигуранта виновным, в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ).
Установлено, что с ноября 2023 года по январь 2024-го мужчина заказал, оплатил и получил тестостерон и анаболический стероид «тренболон», которые являются сложным эфиром сильнодействующего вещества и запрещены к свободному обороту на территории России.
Отмечается, что документов, подтверждающих назначение ему сильнодействующих веществ, спортсмен не имел. Запрещенные вещества получил посредством международного почтового отправления, то есть незаконно переместил на территорию Российской Федерации ранее заказанные и оплаченные им препараты.
«Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев», — прокомментировали в Уральской транспортной прокуратуре.