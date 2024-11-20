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Срок грозит минчанке за найденную коробку с 3000 долларов и паспортом

Минчанка нашла коробку с $3000 и паспортом, начала тратить деньги, но пришла милиция.

Источник: Комсомольская правда

В Минске за кражу будут судить женщину, которая нашла коробку с 3000 долларов и паспортом, но не отнесла ее в милицию, сообщил телеграм-канал «Милиция Минска» ГУВД Мингорисполкома.

Так, в милицию обратился минчанин, который случайно забыл во дворе дома коробку, в которой лежали три тысячи долларов США, а также его паспорт. Когда мужчина вернулся, оставленных вещей уже не было, и он пошел в милицию.

Вскоре оперативники установили, что коробку с деньгами забрала 53-летняя минчанка. Деньги женщина забрала и начала тратить, а паспорт мужчины выбросила.

Оставшуюся наличность у минчаки обнаружили и изъяли по месту жительства. Деньги вернут законному владельцу. Фигурантке же грозит тюремный срок за кражу.

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