Возле школы в Екатеринбурге избили мальчика

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
По предварительным данным, ребенка 2012 года рождения избили возле школы. Ему нанесли телесные повреждения: перелом на границе нижней и медиальной стенки левой орбиты.
В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Кроме этого будет дана оценка работы, проводимой органами и учреждениями системы профилактики.
Следственные органы начали доследственную проверку.
«МК-Урал» ранее писал, что прокуратура и следственные органы начали проверку сообщений СМИ о противоправных действиях учителя в отношении ученика шестого класса школы № 26 Волчанска. Видео происшествия опубликовано в социальных сетях.
На кадрах видно, что учитель грубо общается с учеником. Несколько раз его толкает, а затем и бьет. При этом педагог заявляет, что школьник не имеет право так с ней разговаривать.