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Возле школы в Екатеринбурге избили мальчика

Прокуратура начала проверки в связи с нанесением телесных повреждений учащемуся 5 класса школы № 31 Екатеринбурга.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По предварительным данным, ребенка 2012 года рождения избили возле школы. Ему нанесли телесные повреждения: перелом на границе нижней и медиальной стенки левой орбиты.

В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Кроме этого будет дана оценка работы, проводимой органами и учреждениями системы профилактики.

Следственные органы начали доследственную проверку.

«МК-Урал» ранее писал, что прокуратура и следственные органы начали проверку сообщений СМИ о противоправных действиях учителя в отношении ученика шестого класса школы № 26 Волчанска. Видео происшествия опубликовано в социальных сетях.

На кадрах видно, что учитель грубо общается с учеником. Несколько раз его толкает, а затем и бьет. При этом педагог заявляет, что школьник не имеет право так с ней разговаривать.