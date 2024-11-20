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25-летний омич похитил из магазина в Сочи алкоголь на 40 тысяч рублей

Житель Омска украл в сочинском магазине вино, коньяк и виски.

Источник: УВД по городу Сочи

25-летний приезжий из Омска похитил в Сочи алкоголь на 40 тысяч рублей. Из магазина он вынес вино, коньяк и виски.

«Чтобы не вызывать подозрения, на кассе самообслуживания он сделал вид, что пробил и оплатил покупки. Затем сложил их в пакет и ушел», — рассказали в пресс-службе УВД по городу Сочи.

Все это произошло под камерами видеонаблюдения. Благодаря записям сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность вора и задержать его. Как оказалось, весь украденный алкоголь был выпит в тот же вечер.

В отношении омича возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до двух лет лишения свободы.