25-летний омич похитил из магазина в Сочи алкоголь на 40 тысяч рублей

25-летний приезжий из Омска похитил в Сочи алкоголь на 40 тысяч рублей. Из магазина он вынес вино, коньяк и виски.
«Чтобы не вызывать подозрения, на кассе самообслуживания он сделал вид, что пробил и оплатил покупки. Затем сложил их в пакет и ушел», — рассказали в пресс-службе УВД по городу Сочи.
Все это произошло под камерами видеонаблюдения. Благодаря записям сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность вора и задержать его. Как оказалось, весь украденный алкоголь был выпит в тот же вечер.
В отношении омича возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до двух лет лишения свободы.