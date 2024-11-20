Завоевал доверие жителей и уважение коллег: Мансур Муратшин из Башкирии вошел в тройку лучших на XIV Всероссийском конкурсе «Народный участковый»

С раннего возраста полицейский мечтал следовать по стопам своего отца, который служил в МЧС. Наблюдая за тем, как его папа рискует собой ради спасения других, он понял, что хочет делать то же самое — помогать людям и защищать их интересы. Сегодня старший лейтенант Муратшин активно взаимодействует с местным населением, решая их проблемы и оказывая помощь всем, кто в этом нуждается. Для него работа участкового — это ответственная служба, требующая мужества и самоотверженности.