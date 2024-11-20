Завоевал доверие жителей и уважение коллег: Мансур Муратшин из Башкирии вошел в тройку лучших на XIV Всероссийском конкурсе «Народный участковый»

Вот и завершился XIV Всероссийский конкурс МВД России «Народный участковый-2024». Конкурс объединил участковых из самых разных уголков России, а в голосовании за лучшего из лучших, которое проводилось на сайте «Комсомольской правды» с 1 по 10 ноября, приняли участие более 1.3 млн человек!
Башкирию на почетном конкурсе представил участковый из Абзелиловского района, старший лейтенант полиции Мансур Муратшин, ранее победивший на региональном уровне. Он борется за звание лучшего участкового уже во второй раз и в этом году занял почетное третье место, уступив лишь участникам из Белгородской области и Чеченской Республики.
ПОЧЕТНАЯ НАГРАДА.
В торжественной церемонии награждения принял участие министр внутренних дел России, генерал полиции РФ Владимир Колокольцев. В своем выступлении он отметил важность работы участковых, которые не только борются с преступностью, но и активно занимаются профилактикой правонарушений.
— Участковые ежегодно раскрывают более 260 тысяч преступлений и пресекают свыше 2 миллионов административных правонарушений, — подчеркнул глава МВД.
Конкурс «Народный участковый» стал традицией, который объединил граждан и полицию. Ежегодно он позволяет людям выразить благодарность тем, кто стоит на страже их безопасности. В этом году финальное голосование проходило на сайте издательского дома «Комсомольская правда», где миллионы жителей огромной страны приняли участие в выборе лучшего участкового.
Наш земляк Мансур Муратшин завоевал почетное третье место и был награжден Почетной грамотой МВД России и ценными подарками. Кроме того, его работа была отмечена медалью МВД России «За доблесть в службе». Престижная награда — не только личное достижение старшего лейтенанта, но и свидетельство высокой оценки работы полиции всего региона.
Старший лейтенант полиции Муратшин (слева) был награжден медалью «За доблесть в службе». Фото: МВД по РБ.
ИСПОЛНИЛ МЕЧТУ ДЕТСТВА И ПОМОГАЕТ ЛЮДЯМ.
Напомним, что карьера Мансура Муратшина началась в 2016 году, когда он, только что окончив юридический колледж, устроился на должность полицейского патрульно-постовой службы. Работа стала для мужчины настоящим призванием. В 2019 году он был переведен на должность участкового уполномоченного полиции, и за пять лет успел завоевать доверие местных жителей и уважение коллег.
С раннего возраста полицейский мечтал следовать по стопам своего отца, который служил в МЧС. Наблюдая за тем, как его папа рискует собой ради спасения других, он понял, что хочет делать то же самое — помогать людям и защищать их интересы. Сегодня старший лейтенант Муратшин активно взаимодействует с местным населением, решая их проблемы и оказывая помощь всем, кто в этом нуждается. Для него работа участкового — это ответственная служба, требующая мужества и самоотверженности.
Помогать людям Мансур Муратшин мечтал с самого детства. Фото: МВД по РБ.
В его обязанности входит не только обеспечение правопорядка на вверенной территории, но и профилактическая работа с особыми категориями граждан, включая подростков и лиц, находящихся под надзором. Мансур Муратшин всегда готов выслушать и помочь.
Перед началом Всероссийского конкурса Мансур Муратшин получил поддержку от 95 тысяч человек на региональном уровне, что еще раз подтверждает высокий уровень доверия к его работе. Участие в конкурсе стало для него шансом еще раз подтвердить свою преданность делу.