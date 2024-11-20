Школу «заминировали» в Уральске

Издание «Мой город» пишет, в WhatsApp распространилась информация, что у школы № 13 стоят патрульные машины и скорая медицинская помощь. А из родительских чатов переслали сообщение, что в случае сирены учеников будут эвакуировать.
В Департаменте полиции ЗКО прокомментировали рассылку.
«20 ноября поступило сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в одной из школ Уральска. На место происшествия направили все специальные и экстренные службы. Силами первичного реагирования произвели обследование школы. Сообщение оказалось ложным. На данный момент ведутся оперативно-розыскные мероприятия по установлению злоумышленников», — пояснили в ведомстве.
В департаменте напомнили, что за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до пяти тыс. МРП либо исправительные работы в том же размере, а также либо ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.