Отец убил собственную дочь из-за отказа выйти замуж за выбранного жениха

В порыве ярости он начал допрашивать дочь. Не получив ответа, который его устроил, мужчина задушил девушку национальным платком. Однако на этом он не остановился: услышав, что дочь хрипит, он понял, что она ещё жива, и задушил её руками. Чтобы скрыть преступление от своей жены, мужчина перенёс тело дочери в подвал.