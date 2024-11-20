Отец убил собственную дочь из-за отказа выйти замуж за выбранного жениха

Следствие установило, что утром 12 июня 2024 года, около 7:00, 22-летняя Дилдора призналась своему отцу в том, что не хочет выходить замуж за жениха, которого выбрала семья, потому что любит другого — молодого человека по имени Фарход. Это заявление вызвало вспышку гнева у её отца.
В порыве ярости он начал допрашивать дочь. Не получив ответа, который его устроил, мужчина задушил девушку национальным платком. Однако на этом он не остановился: услышав, что дочь хрипит, он понял, что она ещё жива, и задушил её руками. Чтобы скрыть преступление от своей жены, мужчина перенёс тело дочери в подвал.
После случившегося он решил покончить с собой и попросил соседа отвезти его за город. Однако знакомый уговорил его не совершать опрометчивый поступок и вместо этого сдаться властям. В итоге мужчина явился в районное управление внутренних дел и признался в содеянном.
Согласно заключению экспертов, смерть девушки наступила от странгуляционной асфиксии, вызванной удушением. На теле погибшей были обнаружены характерные повреждения: странгуляционная борозда, кровоподтёки и ссадины на шее, а также внутренние признаки удушения, такие как отёк лёгких и мозга.
На судебном заседании мужчина полностью признал свою вину. Он заявил, что его действия были вызваны сильной эмоциональной реакцией на слова дочери. Отец выразил глубокое раскаяние и попросил суд о смягчении наказания.
Родственники погибшей рассказали, что конфликт начался, когда будущий жених Дилдоры узнал о её телефонных разговорах с другим молодым человеком. После этого он решил разорвать помолвку, что вызвало напряжённость в семье и усилило подозрения отца, которые в итоге привели к трагедии.
Суд признал мужчину виновным в умышленном убийстве по части 1 статьи 97 Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием в колонии общего режима.