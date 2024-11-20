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Отец убил собственную дочь из-за отказа выйти замуж за выбранного жениха

В Наманганской области произошла трагедия, потрясшая местное сообщество. Отец задушил свою дочь за то, что она отказалась выйти замуж за выбранного им жениха, заявив, что любит другого.

Следствие установило, что утром 12 июня 2024 года, около 7:00, 22-летняя Дилдора призналась своему отцу в том, что не хочет выходить замуж за жениха, которого выбрала семья, потому что любит другого — молодого человека по имени Фарход. Это заявление вызвало вспышку гнева у её отца.

В порыве ярости он начал допрашивать дочь. Не получив ответа, который его устроил, мужчина задушил девушку национальным платком. Однако на этом он не остановился: услышав, что дочь хрипит, он понял, что она ещё жива, и задушил её руками. Чтобы скрыть преступление от своей жены, мужчина перенёс тело дочери в подвал.

После случившегося он решил покончить с собой и попросил соседа отвезти его за город. Однако знакомый уговорил его не совершать опрометчивый поступок и вместо этого сдаться властям. В итоге мужчина явился в районное управление внутренних дел и признался в содеянном.

Согласно заключению экспертов, смерть девушки наступила от странгуляционной асфиксии, вызванной удушением. На теле погибшей были обнаружены характерные повреждения: странгуляционная борозда, кровоподтёки и ссадины на шее, а также внутренние признаки удушения, такие как отёк лёгких и мозга.

На судебном заседании мужчина полностью признал свою вину. Он заявил, что его действия были вызваны сильной эмоциональной реакцией на слова дочери. Отец выразил глубокое раскаяние и попросил суд о смягчении наказания.

Родственники погибшей рассказали, что конфликт начался, когда будущий жених Дилдоры узнал о её телефонных разговорах с другим молодым человеком. После этого он решил разорвать помолвку, что вызвало напряжённость в семье и усилило подозрения отца, которые в итоге привели к трагедии.

Суд признал мужчину виновным в умышленном убийстве по части 1 статьи 97 Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием в колонии общего режима.