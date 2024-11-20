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Подросток, который напал на трех одноклассников в Балаганске, вернется в школу

Суд отказался отправлять его в специальное учебно-воспитательное учреждение.

Источник: Комсомольская правда

Подросток, который напал на одноклассников в Балаганске, избежал наказания и вновь может вернуться к обучению. Об этом КП-Иркутск сообщили в Балаганском районном суде Иркутской области.

Напомним, случилось все в сентябре 2024. Ребята из восьмого класса готовились к уроку физкультуры, когда в раздевалку забежал подросток с молотком. Начал им махать, задел трех человек. К счастью, дебошира успел остановить один из учителей.

Известно, что пострадавшие получили травмы, но не опасные для жизни. Кому-то попало по затылку, кому-то по рукам. В больнице никто из жертв не остался, отправили восстанавливаться домой.

Тогда следователи завели уголовное дело по статьям «Покушение на убийство двух и более малолетних лиц» и «Халатность». Сейчас ситуацию прокомментировала глава «Лиги безопасного Интернета» и Член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

— Суд отказался отправить в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа нападавшего на школу в Балаганске подростка, — написала Мизулина в социальных сетях.

А значит, школьник сможет вернутся на занятия.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что трех человек эвакуировали из горящего дома в Братском районе.