«Хотел ее угомонить»: Под Ростовом сын убил пожилую мать из-за того, что та разбила его телефон

В Ростовской области перед судом предстал житель одного из сел. 41-летний Анатолий избил мать из-за замечания о телефоне. А через несколько дней 72-летняя женщина скончалась в больнице.
Жителя Ростовской области задержали по горячим следам Алексей БУЛАТОВ.
СОДЕРЖАЛА, ПОКА НЕ ЗАБОЛЕЛА.
В хуторе об Анатолии все отзываются как о нерадивом сыне. У него постоянно были какие-то проблемы с работой. Часто мужчина оставался без копейки в кармане. И тогда на выручку приходила пожилая мать.
Со своей небольшой пенсии Алевтина Ивановна содержала взрослого отпрыска: кормила его, выдавала деньги на мелкие расходы. Того в этой ситуации ничего не смущало. Ему было удобно так жить. Он не съезжал от матери и не торопился создавать свою семью, хотя десять лет встречался 10 лет.
Комфортная жизнь закончилась, когда родительница заболела. И пенсионерке все чаще требовалась физическая помощь по дому.
— Она уже не могла готовить, убирать и выполнять какие-то другие обязанности, — расскажет любовница Анатолия в суде.
Анатолия отправили в колонию Алексей БУЛАТОВ.
ЗИМОЙ ВЫГОНЯЛ ИЗ ДОМА.
С ее слов, все это бесило сына. Он не хотел больше жить под одной крышей с немощной мамой, но и идти было некуда.
— Иногда зимой Анатолий выгонял ее из дома. Алевтина Ивановна ночевала тогда в летней кухне, — говорит родная сестра пенсионерки.
Однажды сын в приподнятом после спиртного настроении слушал дома музыку. Подключил телефон к колонке и наслаждался громкими басами.
Прошел час, другой, а песни все сменяли одна другую. Алевтина Ивановна попросила сына выключить или хотя бы сделать тише. В ответ услышала поток брани. Видимо, в этот момент терпению пожилой женщины пришел конец.
«ПОВЕРНУЛА ЕЕ К СЕБЕ И АХНУЛА».
— Она дала мне пощечину, потом выхватила телефон и растоптала его ногой. А мобильный стоил 15 тысяч рублей, — оправдывал себя в суде сын.
Это сильно разозлило Анатолия. И он несколько раз ударил мать кулаком по голове и шее. Алевтина Иванова, едва держась на ногах от боли, побрела в свою комнату. Сын продолжил веселиться.
Женщину отвезли в больницу, но спасти не смогли Юлия ПЫХАЛОВА.
Через два часа в гости пришла его женщина. Она принесла еду маме Анатолия.
— Я подошла к Алевтине, она лежала, уткнувшись носом в стенку. Повернула ее к себе и ахнула: лицо превратилось в сплошной синяк. Вызвала «скорую» и ее отвезли в больницу.
ПРИГОВОРИЛИ К ЧЕТЫРЕМ ГОДАМ.
У пенсионерки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, множественные переломы ребер. Несмотря на усилия врачей, с каждым днем пациентке становилось все хуже, и вскоре она умерла.
Анатолий говорит, что столь тяжелые травмы случились не по его вине:
— Я ударил мать несильно пару раз, просто хотел ее угомонить. А переломы она получила из-за того, что упала. На самом деле я любил ее и сожалею о случившемся.
Как следует из информации, опубликованной на сайте Азовского районного суда, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека». Мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.