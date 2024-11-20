«Хотел ее угомонить»: Под Ростовом сын убил пожилую мать из-за того, что та разбила его телефон

Со своей небольшой пенсии Алевтина Ивановна содержала взрослого отпрыска: кормила его, выдавала деньги на мелкие расходы. Того в этой ситуации ничего не смущало. Ему было удобно так жить. Он не съезжал от матери и не торопился создавать свою семью, хотя десять лет встречался 10 лет.