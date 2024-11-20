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В Минске легковушка въехала в здание — женщина-водитель в больнице

В результате ДТП, которое произошло в Минске около 8.35, в больнице оказалась 57-летняя женщина-водитель, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Автомобиль Volvo двигался возле дома № 20 по улице Бурдейного, когда выехал за пределы дороги и врезался в фасад здания.

По предварительной информации, водитель не справилась с управлением. Она была доставлена в медучреждение.