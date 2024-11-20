Автомобиль Volvo двигался возле дома № 20 по улице Бурдейного, когда выехал за пределы дороги и врезался в фасад здания.
По предварительной информации, водитель не справилась с управлением. Она была доставлена в медучреждение.
В Минске легковушка въехала в здание — женщина-водитель в больнице
В результате ДТП, которое произошло в Минске около 8.35, в больнице оказалась 57-летняя женщина-водитель, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Автомобиль Volvo двигался возле дома № 20 по улице Бурдейного, когда выехал за пределы дороги и врезался в фасад здания.