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Суд не стал ограничивать Тимура Иванова в сроках изучения дела

Басманный районный суд Москвы не стал ограничивать бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и его адвокатов в сроках ознакомления с материалами дела о растрате более 200 млн рублей на покупке и продаже паромов для Керченской переправы. Об этом 20 ноября сообщает корреспондент Известий из зала суда.

Источник: Артем Геодакян/ТАСС

Иванов также обвиняется в хищении 3,2 млрд рублей у банка «Интеркоммерц».

Накануне сообщалось, что расследование дела о хищениях на паромах в отношении экс-замминистра обороны завершено.

Иванову были предъявлено два новых обвинения 7 октября. Ему вменяются два эпизода растраты в особо крупном размере. До этого, 5 октября, стало известно, что в уголовном деле экс-замминистра обороны по обвинению в хищении при строительстве объектов фигурирует кадетский корпус в Твери. Сообщалось, что Иванов мог получить взятку за заключение контрактов на выгодных для компании «Олимпситистрой» условиях при строительстве трех корпусов.

О задержании экс-замминистра обороны стало известно 23 апреля. На следующий день его арестовали. Иванову вменяют получение взятки в размере 1,185 млрд рублей. По версии следствия, он вступал в преступный сговор с руководителями подрядных организаций, которые работали на объектах Минобороны, и заключал с ними контракты взамен незаконного личного вознаграждения. 20 июня его отстранили от должности.

Также в рамках уголовного дела под стражу заключили друга экс-замминистра Сергея Бородина и соучредителя ООО «Олимпситистрой» Александра Фомина. 28 сентября стало известно, что срок расследования дела Иванова, обвиняемого во взяточничестве, продлен до 23 декабря 2024 года.