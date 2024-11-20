Суд не стал ограничивать Тимура Иванова в сроках изучения дела

Иванову были предъявлено два новых обвинения 7 октября. Ему вменяются два эпизода растраты в особо крупном размере. До этого, 5 октября, стало известно, что в уголовном деле экс-замминистра обороны по обвинению в хищении при строительстве объектов фигурирует кадетский корпус в Твери. Сообщалось, что Иванов мог получить взятку за заключение контрактов на выгодных для компании «Олимпситистрой» условиях при строительстве трех корпусов.