Легковушка влетела в магазин в Актау: пострадала 19-летняя девушка

«Пациентка жаловалась на боли в левой ноге, в спине, в левом тазобедренном суставе, чувствовала ограничение в движениях. По ее словам, она получила травмы в результате ДТП (машина въехала в магазин, продуктовые полки защемили ноги и поясницу)», — сообщили в пресс-службе.