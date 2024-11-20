В Тобольске арестовали водителя, угрожавшего пистолетом ветерану СВО

Видео с водителем, который во время поездки приставил к виску пассажира травматический пистолет, опубликовано в соцсетях. В нем он заявляет, что по контракту убивает тех, кто воевал в Сирии и на СВО. В комментарии к видео указано, что пассажиры — ветеран спецоперации и его сестра. Задержанным по подозрению в совершения преступления оказался житель Тольятти, в Тобольске он работал вахтовым методом монтажником.