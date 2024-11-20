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В Тобольске арестовали водителя, угрожавшего пистолетом ветерану СВО

ТЮМЕНЬ, 20 ноя — РИА Новости. Суд города Тобольска в Тюменской области по обвинению в покушении на убийство отправил в СИЗО до 18 января водителя, приставившего пистолет к виску пассажира, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Источник: © РИА Новости

Видео с водителем, который во время поездки приставил к виску пассажира травматический пистолет, опубликовано в соцсетях. В нем он заявляет, что по контракту убивает тех, кто воевал в Сирии и на СВО. В комментарии к видео указано, что пассажиры — ветеран спецоперации и его сестра. Задержанным по подозрению в совершения преступления оказался житель Тольятти, в Тобольске он работал вахтовым методом монтажником.

«Суд рассмотрел ходатайство следователя… об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 46-летнего мужчины, обвиняемого по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)… С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть по 18 января 2025 года», — говорится в сообщении.