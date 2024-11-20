Трентон
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фура застряла под Чкаловской лестницей

Фура ехала со стороны Гребного канала в направлении Канавинского моста.

Источник: Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|

Фура застряла под Чкаловской лестницей в Нижнем Новгороде. Фото момента ДТП очевидцы опубликовали в соцсетях.

Инцидент произошел днем 20 ноября. Фура ехала со стороны Гребного канала в направлении Канавинского моста.

Грузовик пытался проехать в арке под Чкаловской лестницей, но не прошел по габаритам и застрял. При этом автомобиль наполовину все-таки смог преодолеть арочный пролет.

Местные жители в комментариях выразили негодование по поводу испорченной такими фурами арки и напомнили о знаке по ограничению по высоте, которые висит около проема.

«Уже давно надо просто запретить проезд в арку», — уверен один из комментаторов..