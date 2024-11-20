Фура застряла под Чкаловской лестницей в Нижнем Новгороде. Фото момента ДТП очевидцы опубликовали в соцсетях.
Инцидент произошел днем 20 ноября. Фура ехала со стороны Гребного канала в направлении Канавинского моста.
Грузовик пытался проехать в арке под Чкаловской лестницей, но не прошел по габаритам и застрял. При этом автомобиль наполовину все-таки смог преодолеть арочный пролет.
Местные жители в комментариях выразили негодование по поводу испорченной такими фурами арки и напомнили о знаке по ограничению по высоте, которые висит около проема.
«Уже давно надо просто запретить проезд в арку», — уверен один из комментаторов..