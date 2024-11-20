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Самолет «Уральских авиалиний» вынужденно сел из-за буйного пассажира

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 ноя — РИА Новости. Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс из Екатеринбурга в Читу, вынужденно сел в Улан-Удэ в Бурятии из-за буйного пассажира, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.

Источник: © РИА Новости

По данным авиакомпании, инцидент случился утром в среду. Мужчина нецензурно выражался и мешал работе экипажа, угрожал старшему бортпроводнику и ее семье.

«Он также начал драку с соседними пассажирами, сломал столик, пытался отломать станцию бортпроводника. Был обездвижен с помощью спецсредств, находившихся на борту, и с помощью других пассажиров. Напугал всех пассажиров. Командир воздушного судна в целях обеспечения безопасности полета принял решение о посадке в Улан-Удэ», — рассказала собеседница агентства.

Дебошира забрал наряд полиции, добавили в пресс-службе.