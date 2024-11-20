Самолет «Уральских авиалиний» вынужденно сел из-за буйного пассажира

«Он также начал драку с соседними пассажирами, сломал столик, пытался отломать станцию бортпроводника. Был обездвижен с помощью спецсредств, находившихся на борту, и с помощью других пассажиров. Напугал всех пассажиров. Командир воздушного судна в целях обеспечения безопасности полета принял решение о посадке в Улан-Удэ», — рассказала собеседница агентства.