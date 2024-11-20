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Матч омского «Иртыша» и брянского «Динамо» прервали из-за ракетной опасности

Сигнал воздушной тревоги прозвучал в первом тайме.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня вечером, 20 ноября, во время матча омского «Иртыша» с брянским «Динамо» прозвучал сигнал воздушной тревоги. На территории региона была объявлена ракетная опасность, а матч был под угрозой.

Сигнал о ракетной опасности был объявлен на территории Брянской области сегодня в 14:37 по московскому времени. О конце тревоги сообщили спустя 50 минут матча.

Как пишут местные каналы, игроки решили переждать опасность в раздевалках, а зрители поспешили покинуть стадион.

Командам все же удалось отыграть матч со счетом 0:0.