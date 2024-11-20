Не дают зайти и никого не выпускают: полиция оцепила крупный сетевой магазин в центре Челябинска

Полицейские в Челябинске вечером 20 ноября оцепили крупный сетевой магазин на улице Сони Кривой. Как сообщил читатель КП, внутрь здания никого не впускают.
— Продуктовый магазин не работает. На входе стоят трое мужчин в форме, а через окна можно увидеть, что внутри много полиции. Довольно нетипично для мелкой кражи, — рассказал читатель.
В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области подтвердили, что в магазине работает полиция.
— Проводились следственные действия по факту хищения, — уточнили в ведомстве.