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Стало известно, что нашли при обыске в московской квартире экс-мэра Петрозаводска

Два ятагана времён Османской империи, шашку донских казаков ручной работы и выполненную на заказ саблю из серебра нашли во время обысков в московской квартире экс-мэра Петрозаводска Владимира Любарского.

Часы Seiko, Hamilton и Rado — золотые, с кожаными ремешками. А ещё: бусы жены, шкатулки, пачки с рублями по пять тысяч, доллары, чехол для очков Prada.

Обыски также проходили в его 120-метровом доме в селе Спасская Губа в Карелии. Там нашли: баню, собственный причал, байдарки, квадроциклы, болотоходы, багги, брендовую одежду. В одной из комнат также обнаружили тактический шлем и шевроны, оставшиеся после возвращения Владимира с СВО. Помимо этого у Любарского обнаружили мазь от боли в ногах и руках. По нашей информации, он страдает от хронических болей в суставах.

Также у бывшего градоначальника есть загородный дом в Ярославской области с участком площадью 4,5 га, баней 51 квадратный метр, дом на 140 и гараж на 37 квадратов. Владимир стал главой Петрозаводска в 2021 году. После назначения градоначальствовал по книге иноагентов Ильи Варламова и Максима Каца «100 советов мэру».