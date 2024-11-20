Стало известно, что нашли при обыске в московской квартире экс-мэра Петрозаводска

Обыски также проходили в его 120-метровом доме в селе Спасская Губа в Карелии. Там нашли: баню, собственный причал, байдарки, квадроциклы, болотоходы, багги, брендовую одежду. В одной из комнат также обнаружили тактический шлем и шевроны, оставшиеся после возвращения Владимира с СВО. Помимо этого у Любарского обнаружили мазь от боли в ногах и руках. По нашей информации, он страдает от хронических болей в суставах.