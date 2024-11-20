Топ-менеджер российской компании стал жертвой заказного преступления из-за ревности

Вечером 18 ноября на проезжей части автодороги Кемерово-Новосибирск было найдено тело с травмами криминального характера рядом с его автомобилем. В ходе оперативных мероприятий были установлены подозреваемые в расправе над мужчиной. Ими оказались двое жителей города Лиски Воронежской области. Спецназ задержал их на съемной квартире в Кемерово. Во время обысков изъяты предметы со следами преступления.