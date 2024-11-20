В Париже грабители похитили табакерки XVIII века

Музей Коньяк-Жэ открылся в 1929 году, в его основу легла коллекция, собранная основателями парижского магазина La Samaritaine. Согласно сайту музея, на выставке «Карманная роскошь» представлены «маленькие, драгоценные и изысканные» предметы эпохи Просвещения, сделанные из золота, украшенные драгоценными камнями, покрытые перламутром, фарфором или эмалью, а иногда миниатюрами.