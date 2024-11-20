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В Париже грабители похитили табакерки XVIII века

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Грабители в присутствии посетителей с помощью топоров и бейсбольных бит разгромили витрину парижского музея Коньяк-Жэ, похитив пять коллекционных шкатулок и табакерок XVIII века, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник, знакомый с материалами расследования.

Источник: РИА "Новости"

Преступники в перчатках, балаклавах и касках, совершили нападение около 10:30 утра (12:30 мск) в среду, вскоре после открытия музея.

Никто из посетителей и сотрудников музея не пострадал. По словам источника, похищенные предметы, «пять исторических шкатулок и табакерок», были предоставлены музею для выставки Luxe en poche («Карманная роскошь»). Ущерб оценивается.

Музей Коньяк-Жэ открылся в 1929 году, в его основу легла коллекция, собранная основателями парижского магазина La Samaritaine. Согласно сайту музея, на выставке «Карманная роскошь» представлены «маленькие, драгоценные и изысканные» предметы эпохи Просвещения, сделанные из золота, украшенные драгоценными камнями, покрытые перламутром, фарфором или эмалью, а иногда миниатюрами.