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В Татарстане женщина нашла в огороде скелет и раскрыла убийство

В Татарстане женщина нашла в огороде человеческий скелет и раскрыла убийство, совершенное мужем. Об этом 20 ноября сообщил источник «Известий».

Инцидент произошел в деревне Клятле в Нижнекамском районе Татарстана.

«Женщина заявила, что скелет принадлежит брату ее мужа. По словам жительницы деревни, ее супруг убил своего брата в 2020 году, а останки закопал на территории участка», — уточнил собеседник.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

Ранее в этот день рядом с поселком Липовский в Озинском районе Саратовской области был обнаружен скелетированный труп в сухих камышах около реки Голенькая. Отмечалось, что давность смерти составляет предположительно два-три года.