В Татарстане женщина нашла в огороде скелет и раскрыла убийство

Инцидент произошел в деревне Клятле в Нижнекамском районе Татарстана.
«Женщина заявила, что скелет принадлежит брату ее мужа. По словам жительницы деревни, ее супруг убил своего брата в 2020 году, а останки закопал на территории участка», — уточнил собеседник.
Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.
Ранее в этот день рядом с поселком Липовский в Озинском районе Саратовской области был обнаружен скелетированный труп в сухих камышах около реки Голенькая. Отмечалось, что давность смерти составляет предположительно два-три года.